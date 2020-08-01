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Ок і шо?

Пригоди закону про державну службу та військово-цивільні адміністрації в безвладних містах

Субота, 1 серпня 2020, 08:36

Це вже шостий епізод подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Поки народні обранці відпочивають, а Кабмін здебільшого зайнятий внутрішніми кадровими питаннями, Центр спільних дій присвятив увагу рішенням президента протягом останнього тижня.

Цього разу він заветував Закон щодо створення кандидатського резерву державної служби і подав до нього пропозиції, які суперечать Конституції, усунув місцеве самоврядування в Лисичанську та Сєвєродонецьку від влади, створивши там військово-цивільні адміністрації, та надав тимчасовий безвіз громадянам Китаю.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
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Я не встигаю!
18 епізодів
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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