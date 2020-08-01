Пригоди закону про державну службу та військово-цивільні адміністрації в безвладних містах

Це вже шостий епізод подкасту "Ок і шо?", у якому аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

Поки народні обранці відпочивають, а Кабмін здебільшого зайнятий внутрішніми кадровими питаннями, Центр спільних дій присвятив увагу рішенням президента протягом останнього тижня.

Цього разу він заветував Закон щодо створення кандидатського резерву державної служби і подав до нього пропозиції, які суперечать Конституції, усунув місцеве самоврядування в Лисичанську та Сєвєродонецьку від влади, створивши там військово-цивільні адміністрації, та надав тимчасовий безвіз громадянам Китаю.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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