Всі кольори карантину, Кравчук у ТКГ та додаткові вихідні

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Андрій Андрушків
Неділя, 9 серпня 2020, 15:51

Це вже сьомий епізод подкасту "Ок, і шо?" у якому аналітики "Центру спільних дій" розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та навіть можуть змінити життя людей.

В період відпусток українська влада не є особливо активною в ухваленні рішень, але все ж президент і Уряд своїми ініціативами дали змогу опублікувати новий епізод подкасту.

Цього разу Кабмін продовжував карантин і ділив країну на чотири карантинні зони, а президент змінював одного свого попередника на іншого у якості представника України в Тристоронній контактній групі у Мінську та хотів ініціювати обговорення запровадження в країні додаткових святкових днів.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud

Теми: ТКГ Кравчук Кучма Зеленський
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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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