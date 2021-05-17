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Ок і шо?

Нардепи виправляють закон про НАБУ, а президент врегульовує роботу Центру протидії дезінформації

Понеділок, 17 травня 2021, 14:57

Це 42-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут аналітики Центру спільних дій розповідають про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та можуть змінити життя людей.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

У новому епізоді Андрій Андрушків та Назар Заболотний говорять про наступне:

  • законодавчі ініціативи щодо виправлення помилок в законах про НАБУ та Верховний Суд
  • неконституційний указ президента про врегулювання роботи Центру протидії дезінформації при РНБО та щодо інвентаризації майна громад
  • урядові ініціативи щодо створення Бюро економічної безпки, співпраці з Францією та подальні кроки нашої країни для виходу з СНД.

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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