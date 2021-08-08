Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Українські 90-ті

Забрати все: Як Україну позбавили ядерної зброї?

Федір Попадюк, Роман Романюк, Михайло Кригель, Анна Хівренко — Неділя, 8 серпня 2021, 08:20

5 грудня 1994 року на сцені зали "Барток" будапештського готелю Novotel президенти України, США, Росії та прем'єр-міністр Великобританії підписали документ, суперечки щодо якого не вщухають досі.

Зрада — переконані одні. Неминучість — наполягають інші. Одна з трьох головних помилок за весь час незалежності України — вважає Леонід Кучма, чий підпис стоїть під Будапештським меморандумом.

У наступних двох епізодах ми реконструюємо історію ядерного роззброєння країни. У першій частині ми згадаємо, скільки ядерної зброї було на території України, чому в Декларації про незалежність з'явився пункт про без'ядерний статус, чи могли США дозволити Україні лишити ядерну зброю та як Росія вивозила тактичну ядерну зброю через український кордон.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у: Apple Podcasts Google Podcasts | Spotify | Soundcloud

Велика подяка Центральному державному кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного за надані фоно- та відеоматеріали, а також Ярославу Кендзьору за надані архівні відео.

Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту "Розпад Радянського Союзу – Усна історія незалежної України" (http://oralhistory.org.ua/) створений за підтримки Українського Католицького Університету.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Українські 90-ті":

Над подкастом працювали: 

Федір Попадюк, Роман Романюк, Михайло Кригель, Анна Хівренко. 

Звукорежисер: Євген Клімук

powered by lun.ua

Українські 90-ті

Новий подкаст "Української правди" про перші роки Незалежної України та буремні дев'яності роки.

Ви можете підписатись на подкаст "Українські 90-ті" у Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotify та Soundcloud

Забрати все: Як Україну позбавили ядерної зброї?
8 серпня 2021, 08:20 — Федір Попадюк, Роман Романюк, Михайло Кригель, Анна Хівренко
В Офісі президента багато конспірологічних думок: Говоримо про реакцію ОП на критичні публікації ЗМІ
1 серпня 2021, 16:39 — Федір Попадюк, Роман Кравець
Ветеранський фонд, закупівлі до Дня Незалежності, діджиталізація підприємств і миротворці в Конго
26 липня 2021, 15:09
День, коли зник СРСР. Як троє людей поховали наддержаву
25 липня 2021, 06:02 — Роман Романюк, Федір Попадюк
Детектив НАБУ: "Чи захищені детективи від помсти впливових фігурантів? Точно ні!"
24 липня 2021, 11:54 — Федір Попадюк
Усі подкасти...
Канали
Українські 90-ті
4 епізоди
Життя бентежне
8 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
58 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Температура - нормальна!
35 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
42 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів