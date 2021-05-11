Тарас Прокопишин. Повільні медіа – це біль!

Гостем восьмого випуску подкасту "Медіабіль!" став Тарас Прокопишин, видавець The Ukrainians. Говоримо про концепцію slow media, членську модель монетизації та особливості масштабування емоцій.

Подкаст доступний: Anchor | Apple Podcasts | Google Podcasts | Castbox

Автор і ведучий подкасту – Андрій Боборикін.

Більше про медіа і платформи можна почитати в телеграм каналі Медіаборщ! і в однойменній розсилці.