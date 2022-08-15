Рожище: що для перемоги робить Волинь

Громади на Волині тримаються в постійній напрузі: поруч білоруський кордон, із якого в будь-який момент можуть зайти ворожі війська або прилетіти ракети. Однак навіть у таких умовах люди докладають максимум зусиль, щоб допомогти як переселенцям, так і ЗСУ на фронті. У цьому епізоді подкасту ми завітаємо в Рожищенську громаду на Волині.

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Тут ви почуєте історії:

Онисі, вчительки, що разом із іншими селянами організувала справжній цех із приготування їжі для ЗСУ

Олени, кравчині, що шиє тактичні рукавички для військових

Старости Віктора, який організував цілодобове патрулювання у своєму окрузі

Начальниці ЦНАПу Людмили, яка допомагала розселяти переселенців

Волонтерки Віри, що збирає кошти на автомобілі для ЗСУ

Романа, що вивіз свою родину із Сум, а згодом евакуйовув із міста інших людей та привозив туди ліки, поки місто було в облозі

"Один одному" – подкаст про корисні і важливі речі, які роблять громади під час війни. Ми їздимо містами, містечками, селищами та селами в тилу, дізнаємося про важливі ініціативи та розповідаємо про них.

У подкасті ви почуєте історії людей, які діляться своїм житлом, налагоджують волонтерські процеси, ведуть соціально відповідальний бізнес, допомагають новим мешканцям громади інтегруватися у її життя. Усі вони формують найдієвіші спільноти, які виборюють Україну на власному фронті.