Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП. Вголос

Як була влаштована оборона Півдня напередодні вторгнення: реконструкція. Аудіоверсія

Соня Лукашова — Неділя, 8 жовтня 2023, 17:34

У новому епізоді подкасту "Вголос" ви зможете послухати текст "Як ЗСУ готували південь до оборони, мінували Чонгар і боролись за Херсонщину. Реконструкція". У цьому тексті авторка УП Соня Лукашова разом з причетними до оборони Херсонської та Запорізької областей відтворили хронологію подій періоду напередодні нападу на Південь України, назвали тих, хто був відповідальним за мінування ключових об'єктів інфраструктури та захист відповідних ділянок кордону.

Наразі триває кримінальне провадження ДБР за подіями на Херсонщині. За даними "Української правди", ця справа має на меті розслідувати імовірну недбалість військових, які нібито не встановили належним чином протитанкові та протипіхотні загородження. Навіть часткові його результати не розголошуються, що дає простір для інсинуацій в медіа й позначається на репутації українського війська.

Про те, скільки сил було задіяно з обох сторін до та під час вторгнення, в яких умовах відбувалися ротації та формування українських підрозділів, історію таємного бойового журналу, в якому мають бути зафіксовані усі процедури мінування відповідних об'єктів інфраструктури Чонгару і чому мости зрештою не були підірвані, слухайте у новому епізоді нашого подкасту.

Слухайте подкаст «УП. Вголос» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Реклама:
Як була влаштована оборона Півдня напередодні вторгнення: реконструкція. Аудіоверсія
8 жовтня 2023, 17:34 — Соня Лукашова
Від Толстого до "Ранєток": як Росія століттями колонізувала наші мізки
7 жовтня 2023, 18:04 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
"Наша енергія там, де наші думки": Говоримо про медитації як інструмент для рішень з Володимиром Задіракою
6 жовтня 2023, 17:31 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Нацбанк (при)відпустив долар. Що буде з курсом далі?
5 жовтня 2023, 18:13 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Євгенія Габер: "Сила Туреччини великою мірою залежить від успіхів ЗСУ та України в принципі"
4 жовтня 2023, 18:35 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
186 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
32 епізоди
Хроніки економіки
39 епізодів
УП. Вголос
32 епізоди
(не)Безпечна Країна
25 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
20 епізодів
Культура всього
85 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів