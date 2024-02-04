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FPV-дрони з машинним зором. Як війна впливає на еволюцію БПЛА. Аудіоверсія

Рустем Халілов — Неділя, 4 лютого 2024, 16:14

БПЛА постійно згадуються в медіа в якості геймчейнджера нинішньої війни.

З великою імовірністю про прорив у військовій справі невдовзі згадають іще раз, однак зі знаком того, що цього разу ворог має значний шанс перехопити ініціативу.

Як FPV-дрони адаптуються до новітніх умов війни та яким є вплив військових реалій на технології? Чи має сенс "кухонне" збирання FPV-дронів та які проблеми мають українські компанії, покликані зробити вітчизняні БПЛА серійним виробом? Про це – у матеріалі Рустема Халілова "Коли росіяни масово сядуть на FPV-дрони з машинним зором, буде біда". Як нове покоління дронів може змінити хід війни".

Проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду навчить вас, як зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в мінімально придатних для цього умовах.

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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FPV-дрони з машинним зором. Як війна впливає на еволюцію БПЛА. Аудіоверсія
4 лютого 2024, 16:14 — Рустем Халілов
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2 лютого 2024, 11:34 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Економіка показала свою життєстійкість, яка залишиться і в 2024 році - Владислав Рашкован про кризу, штучний інтелект та інфляцію
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1 лютого 2024, 08:00 — Аліна Фролова
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Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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