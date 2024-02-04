FPV-дрони з машинним зором. Як війна впливає на еволюцію БПЛА. Аудіоверсія
БПЛА постійно згадуються в медіа в якості геймчейнджера нинішньої війни.
З великою імовірністю про прорив у військовій справі невдовзі згадають іще раз, однак зі знаком того, що цього разу ворог має значний шанс перехопити ініціативу.
Як FPV-дрони адаптуються до новітніх умов війни та яким є вплив військових реалій на технології? Чи має сенс "кухонне" збирання FPV-дронів та які проблеми мають українські компанії, покликані зробити вітчизняні БПЛА серійним виробом? Про це – у матеріалі Рустема Халілова "Коли росіяни масово сядуть на FPV-дрони з машинним зором, буде біда". Як нове покоління дронів може змінити хід війни".
Проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду навчить вас, як зібрати 7-дюймовий FPV-дрон в мінімально придатних для цього умовах.
УП. Вголос
УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.