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Як на Кримський півострів вплинули війна та окупація? Аудіоверсія

Рустем Халілов — Неділя, 3 березня 2024, 12:21

10 років окупації кардинально змінили обличчя Кримського півострова. Чи таким вже невразливим виявився "непотоплюваний авіаносець", на який цю територію перетворював Кремль руками своїх кримських і російських поплічників? Чим розплачуються за зраду присяги народу України керівники окупаційної влади? Як справи зі свободою совісті на півострові та наскільки є успішною є програма заміщення проукраїнських жителів Криму переселенцями з різних регіонів Росії?

Цим питанням присвячений матеріал Рустема Халілова "Крим перетворюється на військовий шпиталь". Як велика війна змінила окупований півострів", аудіоверсію якого представляє подкаст "УП. Вголос".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Як на Кримський півострів вплинули війна та окупація? Аудіоверсія
3 березня 2024, 12:21 — Рустем Халілов
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