Як українські мусульмани захищають країну в Рамадан. Аудіоверсія

Разом із обов'язковою п'ятикратною молитвою (намазом), паломництвом до Мекки, щорічною милостинею та твердженням про те, що немає бога, крім Всевишнього, і Його посланцем є Мухаммад – одним із п'яти наріжних елементів ісламу є Рамадан. В 2024 році він триватиме до 9 квітня включно.

"Українська правда" поцікавилася в українських мусульман, які захищають державу на фронті: а як це вдається тим, хто дотримується посту в бойових умовах? Цієї неділі подкаст "УП. Вголос" створено за матеріалом Рустема Халілова "Рамадан на фронті. Як українські мусульмани воюють без ковтка води та крихти хліба".