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Як українські мусульмани захищають країну в Рамадан. Аудіоверсія

Рустем Халілов — Неділя, 7 квітня 2024, 11:43

Разом із обов'язковою п'ятикратною молитвою (намазом), паломництвом до Мекки, щорічною милостинею та твердженням про те, що немає бога, крім Всевишнього, і Його посланцем є Мухаммад – одним із п'яти наріжних елементів ісламу є Рамадан. В 2024 році він триватиме до 9 квітня включно.

"Українська правда" поцікавилася в українських мусульман, які захищають державу на фронті: а як це вдається тим, хто дотримується посту в бойових умовах? Цієї неділі подкаст "УП. Вголос" створено за матеріалом Рустема Халілова "Рамадан на фронті. Як українські мусульмани воюють без ковтка води та крихти хліба".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Як українські мусульмани захищають країну в Рамадан. Аудіоверсія
7 квітня 2024, 11:43 — Рустем Халілов
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