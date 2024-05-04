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УП. Вголос

Хитрий план "Аль Каїди". Подорож зі "сталкером" інженерно-саперного взводу. Аудіоверсія

Михайло Кригель — Субота, 4 травня 2024, 12:04

Даніель Шевчук із позивним "Аль Каїда" – українець по матері, ліванець по батькові. Командира інженерно-саперного взводу побратими називають "сталкером" – за містичні здібності сходити до біса на роги й повернутися звідти одночасно з трофеєм і втраченою технікою підрозділу. До посадок на Бахмутському напрямку його привів шлях від власного "схибленого" почуття справедливості в цивільному житті, через Громадську варту Києва та ТРО – до когорти людей зі спільним почуттям гумору, небезпечними обдаруваннями та баченням цінностей військової служби.

Шістнадцять годин разом із сапером в прифронтових містечках та на фронтових дорогах, з сюрреалістичними розмовами та ситуаціями, з видами на окупований Бахмут та спалену прильотами Донеччину провів Михайло Кригель, автор репортажу "Один день у посадці з Аль Каїдою – сапером батальйону "Ахіллес", який став основою нового епізоду "УП. Вголос".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Хитрий план "Аль Каїди". Подорож зі "сталкером" інженерно-саперного взводу. Аудіоверсія
4 травня 2024, 12:04 — Михайло Кригель
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Головна обсерваторія
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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67 епізодів
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(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
21 епізод
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
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13 епізодів
У тіні
1 епізод
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