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УП. Вголос

Назад в майбутнє. Пригоди янкі, кобзаря і правдоруба в країні, де вирішується доля світу. Аудіоверсія

— Неділя, 2 червня 2024, 10:00

Якби Юрко Фединський підкорився траекторії долі, намальованій родиною, сьогодні він би мав престижну високооплачувану роботу в Північній Кароліні, де народився й провів 15 років. Або переїхати до Нью-Йорка і, наслідуючи кар'єру батька та діда, вчитися на стоматолога чи юриста. 

В який момент все пішло не за планом і майбутній кобзар, організатор фестивалю етнічної музики та мандрівний музикант переїхав до України, аби будувати своє райське майбутнє — в подкасті "УП. Вголос" за матеріалом Євгенії Мазниці "Янкі з Крячківки. Як відчайдушний американець будує свій рай на "кривавих землях".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Назад в майбутнє. Пригоди янкі, кобзаря і правдоруба в країні, де вирішується доля світу. Аудіоверсія
2 червня 2024, 10:00 — Євгенія Мазниця
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