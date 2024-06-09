"Баба Яга" спеціального призначення. Українські бомбери, що нищать техніку й зупиняють штурми. Аудіоверсія

В Україні є цілий клас важких дронів-бомберів, призначених для роботи на порівняно невеликі відстані на лінії фронту, але з доволі потужним, дошкульним для ворожої техніки й живої сили вантажем. Вони виробляються різними компаніями, мають різні технічні характеристики, несуть різні снаряди.

Але всі вони мають одну спільну рису – страх швидкої дуже болісної смерті, який у російських солдатів отримав міфологічне ім'я: "Баба Яга".

Як з'явилися і розвивалися ці дрони, яким є їхнє військове призначення та наскільки їхнє застосування здатне вплинути на військову стратегію ворога – в новому епізоді подкасту "Уп. Вголос" за матеріалом Романа Романюка "Баба Яга" жжот. Як Україна вигадала новий вид зброї".