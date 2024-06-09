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УП. Вголос

"Баба Яга" спеціального призначення. Українські бомбери, що нищать техніку й зупиняють штурми. Аудіоверсія

Роман Романюк — Неділя, 9 червня 2024, 16:03

В Україні є цілий клас важких дронів-бомберів, призначених для роботи на порівняно невеликі відстані на лінії фронту, але з доволі потужним, дошкульним для ворожої техніки й живої сили вантажем. Вони виробляються різними компаніями, мають різні технічні характеристики, несуть різні снаряди.

Але всі вони мають одну спільну рису – страх швидкої дуже болісної смерті, який у російських солдатів отримав міфологічне ім'я: "Баба Яга".

Як з'явилися і розвивалися ці дрони, яким є їхнє військове призначення та наскільки їхнє застосування здатне вплинути на військову стратегію ворога – в новому епізоді подкасту "Уп. Вголос" за матеріалом Романа Романюка "Баба Яга" жжот. Як Україна вигадала новий вид зброї"

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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"Баба Яга" спеціального призначення. Українські бомбери, що нищать техніку й зупиняють штурми. Аудіоверсія
9 червня 2024, 16:03 — Роман Романюк
Пастки Зеленського, Байден і НАТО, Трамп і Китай
8 червня 2024, 17:00 — Роман Романюк, Роман Кравець
Удари по Белгородщині, контрбатарейна боротьба та "Гепард" з Йорданії – головне про війну за тиждень
7 червня 2024, 17:17 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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6 червня 2024, 16:40 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
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5 червня 2024, 15:35 — Аліна Фролова
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24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
9 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
15 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
221 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
61 епізод
Хроніки економіки
72 епізоди
УП. Вголос
54 епізоди
(не)Безпечна Країна
45 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
85 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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