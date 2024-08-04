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УП. Вголос

Теракт у бараку "200". Історія азовця, який вижив після вибуху в Оленівці. Аудіоверсія

Олена Барсукова — Неділя, 4 серпня 2024, 11:57

Рівно два роки тому російські війська підірвали барак з утримуваними в полоні бійцями полку "Азов". В цьому теракті загинуло 53 бійця, доля вцілилих, які й далі перебувають в полоні, невідома. Це один із злочинів, відповідальність за який для Росії та її військових іще попереду. Тим часом, цінними є свідчення кожного, кому пощастило пройти полон, вижити під час цього теракту й розповісти про нього світу.

23-річний військовослужбовець "Азову" з позивним "Крафт" має досвід оборони Маріуполя, оточення на "Азовсталі" та перебування в Оленівці весь час аж до тієї самої ночі. Обставини, які супроводжували страту азовців, відтворює зі слів колишнього полоненого новий епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Олени Барсукової "Я пам'ятаю запах згорілих тіл і скловату, яка сиплеться на тіло, наче тисяча голок". Історія азовця "Крафта", який вижив у теракті в Оленівці". 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Теракт у бараку "200". Історія азовця, який вижив після вибуху в Оленівці. Аудіоверсія
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