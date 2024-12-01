Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП. Вголос

Скандал із мінами для ЗСУ: держзамовлення, яке викликало проблеми на фронті. Аудіоверсія

Роман Романюк, Богдан Мірошниченко — Неділя, 1 грудня 2024, 07:00

Державна агенція вирішила віддати велике замовлення з виробництва дефіцитної продукції державній компанії. Компанія не впоралася із замовленням ні кількісно, ні якісно. Це могла б бути традиційна історія про державну неефективність – але в даному разі мова про воєнний час, дефіцитні постріли для мінометів та підприємство, яке не спромоглося поставити до армії дві третини ексклюзивного замовлення на десяток мільярдів гривень, а поставлена продукція прикро вразила військових катастрофічним відсотком бракованих боєприпасів.

Чому джерела закупівель зброї досі складаються переважно з ненадійних постачальників? З яких факторів склався провал виробництва 120-міліметрових мін для фронту цього року? Які висновки українські чиновники повинні зробити з цієї історії, щоб український виробник зміг повернути довіру своїй продукції? Про прикру історію зриву забезпечення війська вітчизняними мінами розповідає матеріал Богдана Мірошниченка та Романа Романюка "Скандальні міни для ЗСУ. Чому вони не летять і не вибухають, хоч коштували мільярди", який ви можете почути в новому епізоді подкасту "УП. Вголос".

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube MegogoMegogo RSSRSS

Реклама:

УП. Вголос

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Реклама:
Скандал із мінами для ЗСУ: держзамовлення, яке викликало проблеми на фронті. Аудіоверсія
1 грудня 2024, 07:00 — Роман Романюк, Богдан Мірошниченко
Сирський і мобілізація, браковані міни та ТікТок-адвокати – "УП. Чат"
30 листопада 2024, 19:00 — Софія Середа
Наступ на Велику Новосілку, нові російські генерали та дистанційні міни ADAM – головне про війну за тиждень
29 листопада 2024, 16:03 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Соня Делоне. Як СРСР згноїв у таборах брата всесвітньо відомої художниці
29 листопада 2024, 14:31 — Анна Лодигіна
Харківське ІТ під авіабомбами. Як живе один з ключових ІТ-хабів України?
26 листопада 2024, 19:30 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
6 епізодів
УП-2
26 епізодів
УП. Вголос
67 епізодів
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
12 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
239 епізодів
Хроніки економіки
94 епізоди
Оборонcast
4 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
(не)Безпечна Країна
53 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів