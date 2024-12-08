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УП. Вголос

Окупація слова. Яка доля українських журналістів в російському полоні. Аудіоверсія

Стас Козлюк — Неділя, 8 грудня 2024, 11:56

Загарбання українських територій Росією завжди супроводжується окупацією інформаційного поля. Журналістів, які опинилися на контрольованих агресором територіях, схиляють до співпраці, шантажують та демонстративно переслідують, або зрештою і знищують. Згідно даних, які наводить Інститут масової інформації, за час повномасштабної війни було захоплено або знищено близько 300 редакцій місцевих ЗМІ в Україні.

Чим ускладнюється визволення журналістів з тюрем держави-агресора? Як рідним полонених та їхнім редакціям доводиться розшукувати своїх близьких та колег всупереч нарочитому приховуванню інформації про їх утримання та переміщення? Історії українських журналістів в полоні, про теперішню долю котрих досі відомо вкрай небагато, нагадує черговий епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Стаса Козлюка "Залякування, викрадення родичів, тортури. Як росіяни переслідують і тримають у полоні українських журналістів".

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УП. Вголос

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Окупація слова. Яка доля українських журналістів в російському полоні. Аудіоверсія
8 грудня 2024, 11:56 — Стас Козлюк
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