Не минуло й півтора року: як держава відбирає системний банк у Фрідмана та Авена
Наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби ухвалила вже другий закон, який має забезпечити проведення націоналізації "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банку") Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.
"Сенс" - десятий за активами банк в Україні, у якому обслуговуються майже 3 мільйони наших громадян. Банк має сильні позиції на роздрібному ринку та навіть був одним з перших посередників, через які можна купити військові облігації у "Дії".
Пригадуємо, як політики та регулятор йшли до націоналізації, за що проти нинішніх власників банку запровадили санкції, а також розмірковуємо про те, навіщо державі вже п'ятий банк.
Детальніше про те, як саме буде відбуватися націоналізація "Сенс Банку" можете прочитати у статті ЕП "Закон ухвалено, банк Фрідмана нарешті націоналізують. Як це буде і що дістанеться державі?"
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
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