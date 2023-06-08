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Хроніки економіки

Не минуло й півтора року: як держава відбирає системний банк у Фрідмана та Авена

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 8 червня 2023, 17:25

Наприкінці травня Верховна Рада з другої спроби ухвалила вже другий закон, який має забезпечити проведення націоналізації "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банку") Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

"Сенс" - десятий за активами банк в Україні, у якому обслуговуються майже 3 мільйони наших громадян. Банк має сильні позиції на роздрібному ринку та навіть був одним з перших посередників, через які можна купити військові облігації у "Дії".

Пригадуємо, як політики та регулятор йшли до націоналізації, за що проти нинішніх власників банку запровадили санкції, а також розмірковуємо про те, навіщо державі вже п'ятий банк.

Детальніше про те, як саме буде відбуватися націоналізація "Сенс Банку" можете прочитати у статті ЕП "Закон ухвалено, банк Фрідмана нарешті націоналізують. Як це буде і що дістанеться державі?"

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Не минуло й півтора року: як держава відбирає системний банк у Фрідмана та Авена
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