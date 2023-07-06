Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
В Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, з яких лише дуже незначна частка є прибутковими. Протягом років різні уряди намагалися зменшити роль держави в економіці та продати хоча б частину держкомпаній. Однак досягти суттєвого успіху на цьому напрямку поки що не вдалося.
Нова спроба відновити приватизацію розпочинається зараз, під час повномасштабної війни. Та чи доречно продавати державне майно у той час, коли його вартість є найменшою?
У цьому подкасті ми подискутуємо на тему великої приватизації в умовах великої війни. Також ми розпитаємо голову підкомітету Верховної Ради з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Олексія Мовчана про те, за скільки можна продати державні компанії і що чекає на потенційних інвесторів?
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Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.