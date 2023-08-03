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Хроніки економіки

ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 3 серпня 2023, 17:22

27 липня Національний банк розпочав цикл зниження облікової ставки та оновив свій макроекономічний прогноз. Попри війну та заблокований "зерновий коридор", у регуляторі очікують швидшого росту економіки та повільнішої інфляції. Чи не занадто оптимістичні такі очікування?

Ми запитали про це у одного з авторів макропрогнозу - директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимира Лепушинського. 

У цьому подкасті ми дізналися, яку саме безпекову та воєнну ситуацію НБУ закладає у свої прогнози? Чому банки не кредитують економіку, а натомість заробляють на депозитних сертифікатах Нацбанку? І звісно ж, ми не могли пройти повз тему курсу валют.


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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?
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