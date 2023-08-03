ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?
27 липня Національний банк розпочав цикл зниження облікової ставки та оновив свій макроекономічний прогноз. Попри війну та заблокований "зерновий коридор", у регуляторі очікують швидшого росту економіки та повільнішої інфляції. Чи не занадто оптимістичні такі очікування?
Ми запитали про це у одного з авторів макропрогнозу - директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимира Лепушинського.
У цьому подкасті ми дізналися, яку саме безпекову та воєнну ситуацію НБУ закладає у свої прогнози? Чому банки не кредитують економіку, а натомість заробляють на депозитних сертифікатах Нацбанку? І звісно ж, ми не могли пройти повз тему курсу валют.
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