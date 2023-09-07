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Хроніки економіки

Понад 20 тисяч українців потребують протезів. Скільки вони коштують та де їх брати?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 7 вересня 2023, 19:45

Повномасштабна війна завдала чимало непоправної шкоди здоров'ю не лише військовим, але й цивільним. Як наслідок, тисячі українців потребують встановлення штучних кінцівок. Однак з чого починається цей процес?

На жаль, за останні півтора року попит на протезування в Україні виріс у рази. І хоча щороку у світі з'являється чимало новітніх стартапів, які пропонують багатофункціональні та високотехнологічні протези, вони підходять далеко не усім.

Які основні гравці на ринку протезування? Скільки можуть коштувати сучасні протези? Та чому багато людей не хочуть користуватися своїми штучними кінцівками? Про це ми поговоримо з CEO SuperHumans Ольгою Руднєвою. 

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Понад 20 тисяч українців потребують протезів. Скільки вони коштують та де їх брати?
7 вересня 2023, 19:45 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
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Температура - нормальна!
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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