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Хроніки економіки

Нацбанк (при)відпустив долар. Що буде з курсом далі?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 5 жовтня 2023, 18:13

2 жовтня Національний банк України ухвалив рішення про скасування режиму фіксованого курсу долара, який діяв в Україні з 24 лютого 2022 року. Тепер офіційний курс валют змінюватиметься щодня - майже так само, як це було до великої війни.

Відхід від фіксованого курсу відбувається не вперше в історії України. Однак це вперше, коли таке рішення регулятора не призводить до різкої девальвації та валютної кризи.

Поки що Україна не повернулася до ринкового курсоутворення, яке було до війни. За поточного режиму Нацбанк буде погашати майже весь попит на валюту. Що ж тоді буде з доларом? І чи варто закуповувати іноземну валюту?

Про це ми говорили з колишнім головою департаменту фінансової стабільності НБУ, а нині головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталієм Ваврищуком.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Нацбанк (при)відпустив долар. Що буде з курсом далі?
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