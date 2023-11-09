План на 50 мільярдів євро: як і коли Україна отримає гроші від ЄС?

Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабної війни Україна стала залежною від зовнішнього фінансування. У 2023 році його обсяги надходять відносно стабільно та ритмічно. Однак щодо можливостей профінансувати дефіцит бюджету наступного року у владі наразі впевненості немає.

Чи не найбільше надій уряд покладає на "План України", який передбачає виділення 50 млрд. євро протягом наступних чотирьох років. Кошти надходитимуть не просто так, а в обмін на реформи, перелік яких наразі готують у Кабміні та у самому ЄС.

Яким є "прайс-лист" реформ і наскільки реально отримати європейське фінансування? Про це ми говорили із заступником міністра економіки Олексієм Соболевим.