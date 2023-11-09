План на 50 мільярдів євро: як і коли Україна отримає гроші від ЄС?
Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабної війни Україна стала залежною від зовнішнього фінансування. У 2023 році його обсяги надходять відносно стабільно та ритмічно. Однак щодо можливостей профінансувати дефіцит бюджету наступного року у владі наразі впевненості немає.
Чи не найбільше надій уряд покладає на "План України", який передбачає виділення 50 млрд. євро протягом наступних чотирьох років. Кошти надходитимуть не просто так, а в обмін на реформи, перелік яких наразі готують у Кабміні та у самому ЄС.
Яким є "прайс-лист" реформ і наскільки реально отримати європейське фінансування? Про це ми говорили із заступником міністра економіки Олексієм Соболевим.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.