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Хроніки економіки

План на 50 мільярдів євро: як і коли Україна отримає гроші від ЄС?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 9 листопада 2023, 15:02

Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабної війни Україна стала залежною від зовнішнього фінансування. У 2023 році його обсяги надходять відносно стабільно та ритмічно. Однак щодо можливостей профінансувати дефіцит бюджету наступного року у владі наразі впевненості немає.

Чи не найбільше надій уряд покладає на "План України", який передбачає виділення 50 млрд. євро протягом наступних чотирьох років. Кошти надходитимуть не просто так, а в обмін на реформи, перелік яких наразі готують у Кабміні та у самому ЄС.

Яким є "прайс-лист" реформ і наскільки реально отримати європейське фінансування? Про це ми говорили із заступником міністра економіки Олексієм Соболевим.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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