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Хроніки економіки

Економіка показала свою життєстійкість, яка залишиться і в 2024 році - Владислав Рашкован про кризу, штучний інтелект та інфляцію

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 1 лютого 2024, 18:11

Вже майже 2 роки Україна перебуває у цілковитій залежності від коштів країн-партнерів. Відтак, сьогодні, як ніколи, для нас важливо, аби світова економіка перебувала у чудовій формі, аби США, ЄС та інші країни мали можливість забезпечувати Україну необхідним ресурсом.

Проте ситуація у світовій економіці наразі дуже неспокійна. Боротьба з високою інфляцією уповільнила темпи економічного зростання до мінімальних значень за останні декілька десятиліть. Штучний інтелект загрожує соціальною нестабільністю. Ця загроза особливо актуальна у 2024-ому, коли світ переживатиме наймасовіші вибори у своїй історії.

Як ці ризики можуть відобразитися на українській економіці? І що буде з економікою світу? Про це ми поговорили із заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Економіка показала свою життєстійкість, яка залишиться і в 2024 році - Владислав Рашкован про кризу, штучний інтелект та інфляцію
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