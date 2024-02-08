Без російської на полицях. Як українські видавці адаптувалися до війни та захоплюють полиці книжкових магазинів
Ще 10-15 років тому український ринок книжок був майже закритим для україномовної літератури. Його фактично окупували російські видавництва, з якими українським було майже неможливо конкурувати.
Влітку 2023 року ця ситуація змінилася назавжди: дорогу російській книзі на полиці українських книгарень закрили на законодавчому рівні. Проте чи надало це поштовх для розвитку українським видавництвам?
З чого складається ціна книжки та як вона буде змінюватися у майбутньому? І як українські видавництва адаптувалися до реалій воєнного часу? Про це ми поговорили з Ілоною Замоцною, співзасновницею видавництва Віхола.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.