Податкова і митниця проти бізнесу. Чому не реформують тих, хто збирає податки?

У бізнесу завжди було чимало нарікань як на роботу податкової, так і на роботу митниці. Ці органи завжди у топі переліку найбільш корумпованих в Україні. Зараз держава планує підвищити ставки податків, при цьому ані податкова, ані митниця досі не мають навіть повноцінних керівників.

Про реформу фіскальних органів в Україні говорять вже десятки років. Податкову і митницю то об'єднували в міністерство, то перетворювали на спільну службу і, зрештою, знову роз'єднували. Чи змінилася якість роботи цих органів? І що заважає провести повноцінну реформу?

Про це ми говорили з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, експертом Спілки українських підприємців Мирославом Лабою.