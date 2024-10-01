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Хроніки економіки

Податкова і митниця проти бізнесу. Чому не реформують тих, хто збирає податки?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 1 жовтня 2024, 12:18

У бізнесу завжди було чимало нарікань як на роботу податкової, так і на роботу митниці. Ці органи завжди у топі переліку найбільш корумпованих в Україні. Зараз держава планує підвищити ставки податків, при цьому ані податкова, ані митниця досі не мають навіть повноцінних керівників.

Про реформу фіскальних органів в Україні говорять вже десятки років. Податкову і митницю то об'єднували в міністерство, то перетворювали на спільну службу і, зрештою, знову роз'єднували. Чи змінилася якість роботи цих органів? І що заважає провести повноцінну реформу?

Про це ми говорили з фахівцем з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, експертом Спілки українських підприємців Мирославом Лабою.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Податкова і митниця проти бізнесу. Чому не реформують тих, хто збирає податки?
1 жовтня 2024, 12:18 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
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Кавун та тютюн
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