Як працюють мікрокредити та чи пов'язані вони з азартним бізнесом?
Нещодавно редакція "Економічної правди" зіштовхнулася з хвилею критики у соцмережах. Усе через спецпроєкт присвячений мікрокредитним організаціям, який розмістився на сторінках видання.
І хоча мікрокредитні організації в Україні не є поза законом, їхній бізнес досить часто пов'язаний з низкою негативних явищ: від захмарних відсоткових ставок за позичками до неетичної поведінки колекторів.
Як працюють мікрокредитні організації? Скільки їх в Україні і чому люди користуються їхніми послугами? Про це ми поговорили з головою Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України Ольгою Лобайчук. Бонусом ми поцікавилися, чи є зв'язок між мікрокредитами та гральним бізнесом.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.