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Хроніки економіки

"За" і "проти" 1000 гривень від президента

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук, Федір Попадюк — Вівторок, 5 листопада 2024, 18:04

25 жовтня у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський анонсував видачу 1000 гривень кожному українцю незалежно від віку. Ця ініціатива одразу ж викликала здивування в експертних колах та в уряді, де, як повідомляють співрозмовники ЕП, про неї дізналися як і більшість українців – з відеозвернення.

Чи може держава дозволити собі роздавати гроші під час війни? Який ефект це матиме для економіки? Ми вирішили подебатувати на цю тему та спробувати знайти у ній "плюси" та "мінуси" для економіки та кожного громадянина.

Все, що відомо про "тисячу Зеленського" читайте у публікації "Економічної правди" "Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші".

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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"За" і "проти" 1000 гривень від президента
5 листопада 2024, 18:04 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук, Федір Попадюк
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