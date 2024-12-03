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Хроніки економіки

Економіка донатів: як благодійні фонди співпрацюють з бізнесом та дають життя новим розробкам

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 3 грудня 2024, 15:46

Майже через три роки після початку великої війни обсяги донатів українців на підтримку армії скорочуються. Тож благодійні фонди вже давно почали працювати з великим бізнесом та проводити з ним спільні акції з цільового збору коштів. Наразі ця співпраця може забезпечувати до половини всіх надходжень до благодійних фондів.

Як в межах таких проєктів народжуються нові розробки, що працюють на перемогу? Та яким є портрет типового українця, який донатить на військо? Про це ми говорили з директоркою Департаменту розвитку співпраці та партнерств фонду "Повернись живим" Олександрою Гайворонською.

Ви можете детальніше прочитати про збір ПЖ "Зброєносці" та підтримати цей збір за відповідними посиланнями. 

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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