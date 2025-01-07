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Хроніки економіки

Виклики, зради та перемоги. Чим для української економіки запам'ятався 2024 рік?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 7 січня 2025, 11:56

Минулий рік був багатим на економічні події для України: від затримки з виділенням американської допомоги, яка зрештою призвела до необхідності підвищувати податки, до щедрих програм роздачі грошей від президента.

Ми вирішили підбити короткі підсумки року та назвати найважливіше рішення та найбільший провал року, а також цифру року. Допоміг нам у цьому виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Виклики, зради та перемоги. Чим для української економіки запам'ятався 2024 рік?
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