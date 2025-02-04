Укрпошта перетвориться на банк. Навіщо це й звідки візьмуться гроші?

28 січня Кабінет міністрів передав акції конфіскованого у росіян PINbank з Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад. Надалі їх передадуть державній Укрпошті, аби та створила перший в Україні поштовий банк.

До створення банку голова Укрпошти Ігор Смілянський йшов довгих 8 років. Більшу частину цього шляху це рішення "бракували" у Національному банку. Проте тепер голова держкомпанії зможе почати говорити з регулятором "зі сторони сили".

Ми запитали у Смілянського, навіщо йому банк та звідки у збиткової Укрпошти візьмуться гроші на докапіталізацію установи та налагодження фінансових процесів.