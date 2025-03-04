Які корисні копалини є в Україні?

28 лютого весь світ пильно слідкував за переговорами президентів України та США. Однак сталося не так, як гадалося. Американський президент відмовився від подальших переговорів, а Володимир Зеленський був змушений поїхати з Білого дому.

Наслідком того, що відбулося у Сполучених Штатах, стала зірвана угода про корисні копалини, на підписанні якої так активно наполягав Дональд Трамп.

А що ж з наявністю в Україні тих ресурсів, які хочуть видобувати американці спільно з українцями? Про це ми поговорили із Данилом Лубкіним, співзасновником стартапу Beholder, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин.