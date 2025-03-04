Які корисні копалини є в Україні?
28 лютого весь світ пильно слідкував за переговорами президентів України та США. Однак сталося не так, як гадалося. Американський президент відмовився від подальших переговорів, а Володимир Зеленський був змушений поїхати з Білого дому.
Наслідком того, що відбулося у Сполучених Штатах, стала зірвана угода про корисні копалини, на підписанні якої так активно наполягав Дональд Трамп.
А що ж з наявністю в Україні тих ресурсів, які хочуть видобувати американці спільно з українцями? Про це ми поговорили із Данилом Лубкіним, співзасновником стартапу Beholder, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.