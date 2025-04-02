Як Україні вийти з демографічної кризи?
Після початку великої війни демографічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Мільйони людей працездатного віку та дітей вимушені були виїхати за кордон або ж залишилися на тимчасово окупованих територіях, народжуваність стрімко впала, а передчасна смертність навпаки зросла.
В уряді почали задумуватися над тим, як розв'язувати накопичені проблеми та розробили демографічну стратегію. Як там збираються повертати українців з-за кордону, стимулювати народжуваність та залучати на ринок праці мігрантів з інших країн? Про це ми говорили із заступницею міністра соціальної політики Дарією Марчак.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.