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Хроніки економіки

Як Україні вийти з демографічної кризи?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Середа, 2 квітня 2025, 19:00

Після початку великої війни демографічна ситуація в Україні суттєво погіршилася. Мільйони людей працездатного віку та дітей вимушені були виїхати за кордон або ж залишилися на тимчасово окупованих територіях, народжуваність стрімко впала, а передчасна смертність навпаки зросла.

В уряді почали задумуватися над тим, як розв'язувати накопичені проблеми та розробили демографічну стратегію. Як там збираються повертати українців з-за кордону, стимулювати народжуваність та залучати на ринок праці мігрантів з інших країн? Про це ми говорили із заступницею міністра соціальної політики Дарією Марчак.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Як Україні вийти з демографічної кризи?
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