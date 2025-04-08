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Хроніки економіки

Як мита Трампа вплинуть на Україну?

Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 8 квітня 2025, 18:14

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив "Днем визволення", розпочавши торгівельну війну проти всього світу. Мита не оминули й Україну, яка минулого року експортувала до Штатів товарів на 870 млн дол.

Як торгівельна війна Трампа вплине на український бізнес? Чи зможуть наші експортери знайти альтернативні ринки збуту? Які з українських компаній виграють від мит? І для чого США взагалі розпочали торгівельну війну? Про це все ми говорили із заступником міністра економіки, торговим представником України Тарасом Качкою.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Як мита Трампа вплинуть на Україну?
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