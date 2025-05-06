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Хроніки економіки

Чому подорожчала автоцивілка?

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 6 травня 2025, 17:00

Від початку 2025 року вартість поліса страхування цивільно-правової відповідальності зросла в середньому у 2-2,5 рази. Усе через ухвалення нового закону, який наближає правила страхування в Україні до норм, які діють у ЄС.

Старе законодавство про автоцивілку вже морально застаріле і не завжди працювало на користь водіїв, які потрапили у ДТП. Новий закон передбачає збільшення страхової суми, зникнення франшизи, запровадження прямого врегулювання та багато інших новацій.

Чи вартують зміни підвищення ціни? Про це ми говорили з генеральним директором Моторно-транспортного страхового бюро України Олександром Берназюком. Цей подкаст можна слухати на швидкості х1,5.

Детальніше про нове законодавство у сфері автоцивілки читайте у публікації на ЕП "Більші страхові суми, вищі ціни та пряме врегулювання: як зміняться умови "автоцивілки" в Україні".

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Чому подорожчала автоцивілка?
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