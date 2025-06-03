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Хроніки економіки

Чому Україні знову не вистачає грошей і чи буде нове підвищення податків?

Ярослав Вінокуров — Вівторок, 3 червня 2025, 18:05

У бюджеті знову "дірка": 400 млрд грн не вистачає для фінансування оборонних потреб вже цього року. Торік ситуація була аналогічна, а для розв'язання проблеми владі довелося йти на підвищення податків. Чи повториться такий сценарій у 2025 році? Та звідки брати гроші у 2026-ому?

Про це ми говорили зі старшим економістом Центру економічної стратегії Юрієм Гайдаєм.

Детальніше про проблеми з бюджетом читайте у публікації Ярослава Вінокурова "Євросоюз допоможе? Звідки Україна візьме трильйон гривень на війну"

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Чому Україні знову не вистачає грошей і чи буде нове підвищення податків?
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