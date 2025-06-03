Чому Україні знову не вистачає грошей і чи буде нове підвищення податків?

У бюджеті знову "дірка": 400 млрд грн не вистачає для фінансування оборонних потреб вже цього року. Торік ситуація була аналогічна, а для розв'язання проблеми владі довелося йти на підвищення податків. Чи повториться такий сценарій у 2025 році? Та звідки брати гроші у 2026-ому?

Про це ми говорили зі старшим економістом Центру економічної стратегії Юрієм Гайдаєм.

Детальніше про проблеми з бюджетом читайте у публікації Ярослава Вінокурова "Євросоюз допоможе? Звідки Україна візьме трильйон гривень на війну".

Обкладинка: Зю Побережнюк