Що буде після телемарафону?
Український телеринок за останні декілька років зазнав радикальних змін. З нього пішло декілька медіагруп (пов'язаних з Віктором Медведчуком та Рінатом Ахметовим), а ті телеканали, які вижили, об'єдналися у спонсорований бюджетом телемарафон.
Як ці тектонічні зсуви змінили ринок та чи є майбутнє у телебачення після телемарафону? Як традиційним телеканалам конкурувати зі стрімінговими платформами та YouTube? І на чому заробляє телебачення?
Про це все ми говорили з фінансовим директором та членом правління Starlight Media Тарасом Шидликом.
Обкладинка: Зю Побережнюк
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.