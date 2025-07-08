Що буде після телемарафону?

Український телеринок за останні декілька років зазнав радикальних змін. З нього пішло декілька медіагруп (пов'язаних з Віктором Медведчуком та Рінатом Ахметовим), а ті телеканали, які вижили, об'єдналися у спонсорований бюджетом телемарафон.

Як ці тектонічні зсуви змінили ринок та чи є майбутнє у телебачення після телемарафону? Як традиційним телеканалам конкурувати зі стрімінговими платформами та YouTube? І на чому заробляє телебачення?

Про це все ми говорили з фінансовим директором та членом правління Starlight Media Тарасом Шидликом.

Обкладинка: Зю Побережнюк