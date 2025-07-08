Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Хроніки економіки

Що буде після телемарафону?

Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров — Вівторок, 8 липня 2025, 16:33

Український телеринок за останні декілька років зазнав радикальних змін. З нього пішло декілька медіагруп (пов'язаних з Віктором Медведчуком та Рінатом Ахметовим), а ті телеканали, які вижили, об'єдналися у спонсорований бюджетом телемарафон.

Як ці тектонічні зсуви змінили ринок та чи є майбутнє у телебачення після телемарафону? Як традиційним телеканалам конкурувати зі стрімінговими платформами та YouTube? І на чому заробляє телебачення?

Про це все ми говорили з фінансовим директором та членом правління Starlight Media Тарасом Шидликом.

Обкладинка: Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Що буде після телемарафону?
8 липня 2025, 16:33 — Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров
Навіщо депутати хочуть створити "Defence.City" та чи будуть підвищувати податки?
4 липня 2025, 16:26 — Ярослав Вінокуров
Звільнення мовного обмудсмена, "викуп" Чернишова та найкорупційніший законопроєкт – "УП. Чат"
4 липня 2025, 14:00 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач
Перезавантаження уряду, кадрові рішення та нова соціологія
1 липня 2025, 19:59 — Роман Романюк, Роман Кравець
Що з літнім наступом Росії, відкриттям експорту зброї та самітами НАТО і ЄС – "УП. Чат"
27 червня 2025, 15:14 — Роман Романюк
Усі подкасти...
Канали
Масони проти Рептилоїдів
5 епізодів
Нечитані вірші
10 епізодів
Шілософія
6 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Хроніки економіки
125 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
280 епізодів
УП-2
49 епізодів
УП. Чат
42 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
7 епізодів
УП. Вголос
72 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
73 епізоди
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
63 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів