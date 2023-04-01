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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Судний день для Нетаньяху. Чому Ізраїль повстав проти судової реформи

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 1 квітня 2023, 19:12

Наприкінці березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про відтермінування судової реформи, яка викликала масові протести по всій країні. Ці протести тривали кілька місяців проти, здавалось би, непохитного бажання "Бібі" посилити контроль над судовою гілкою влади.

Це — лиш один, хоч і найбільш помітний епізод кризи, яка триває в Ізраїлі з 2018 року: відтоді жодні з п'яти (!) виборів до парламенту так і не призвели до формування стабільного уряду. Й не виключено, що на країну чекає ще одне голосування за Кнесет.

Як судова реформа стала "яблуком розбрату" в ізраїльському суспільстві й що вона в принципі передбачає? Чи означає рішення Нетаньягу кінець протестів? І, зрештою, чи має Ізраїль шанси подолати політичну кризу, в якій живе п'ять років?

Про це в подкасті "світ не sweet" говоримо з експертом з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілією Кусою.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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