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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Секс, гроші, суд. Що треба знати про обвинувачення Дональду Трампу

Олег Павлюк — Субота, 8 квітня 2023, 17:27

Дональд Трамп став першим експрезидентом США, якого арештували за кримінальними обвинуваченнями.

Почалось усе з історії про нібито позашлюбний секс Трампа з колишньою порноакторкою Стормі Деніелс 17-річної давнини. Тепер же йдеться про те, що політик "купив" перемогу на президентських виборах США у 2016-му, приховавши незручну для себе інформацію.

Що ж насправді означає арешт Трампа в Нью-Йорку та висунені йому обвинувачення? Як це вплине на президентську кампанію у США і на Україну?

Про це в подкасті світ не sweet говоримо з Олександром Краєвим — директором програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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