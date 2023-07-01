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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Як ЄС допомагає знайти порозуміння Сербії та Косово і чому це поки здається недосяжним

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 1 липня 2023, 18:37

Наприкінці липня минулого року багаторічний конфлікт між Сербією та частково визнаною державою Косово змусив нас уважніше поглянути на ситуацію на Балканах. Здавалося б, привід для загострення дивний - протест сербів, які населяють північ Косова проти переходу на косовські автомобільні номери з сербських. Але це обернулося насильством та мобілізацією сил косовської армії.

ЄС уже не вперше вирішив втрутитися - і допомогти залагодити ситуацію. У Брюсселі хочуть, щоби Белград дав зелене світло Косову вступати у міжнародні організації, зокрема Раду Європи. Приштина ж має створити Асоціацію сербських муніципалітетів - таку собі автономію сербів на півночі Косово. Як можна здогадати, жодна зі сторін йти на такі поступки не хоче, і наразі все більше схоже на те, що переговори безрезультатні.

Цей конфлікт ставить перед вибором і Україну - чи доведеться їй одного дня усе ж визнати незалежність Косова (яке, до слова, від початку вторгнення ще у 2014 підтримує Україну та запроваджує антиросійські санкції, на відміну від Сербії)? Якщо більшість партнерів по ЄС це зроблять, ймовірно, так і станеться. А що ж тоді буде з нашими дипломатичними відносинами з Сербією? Розбираємо у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Наталією Іщенко - журналісткою, редакторкою порталу "Балканський оглядач".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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