Коли міжнародне право покарає Росію за розв'язану проти України війну
Уже майже півтора року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а міжнародне правосуддя спромоглось лише на ордер на арешт Владіміра Путіна та його уповноваженої у справах дітей.
Усім нам хотілося б, аби російських воєнних злочинців швидше притягли до відповідальності. Але день, коли вони постануть у міжнародному суді, може настати дуже й дуже нескоро. На жаль, такими є обмеження міжнародного права: воно вкрай повільне, але не варто сумніватись — справедливість буде досягнуто.
У чому особливості розслідування воєнних злочинів в Україні та як нам допомагає міжнародна спільнота? Яка тут роль Міжнародного кримінального суду — і нащо потрібно створювати окремий трибунал для покарання російської верхівки? І що там зі справами проти Росії в Міжнародному суді ООН?
Про це в подкасті світ не sweet ексклюзивно розповідає Антон Кориневич – посол з особливих доручень в МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.