Коли міжнародне право покарає Росію за розв'язану проти України війну

Уже майже півтора року триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а міжнародне правосуддя спромоглось лише на ордер на арешт Владіміра Путіна та його уповноваженої у справах дітей.

Усім нам хотілося б, аби російських воєнних злочинців швидше притягли до відповідальності. Але день, коли вони постануть у міжнародному суді, може настати дуже й дуже нескоро. На жаль, такими є обмеження міжнародного права: воно вкрай повільне, але не варто сумніватись — справедливість буде досягнуто.

У чому особливості розслідування воєнних злочинів в Україні та як нам допомагає міжнародна спільнота? Яка тут роль Міжнародного кримінального суду — і нащо потрібно створювати окремий трибунал для покарання російської верхівки? І що там зі справами проти Росії в Міжнародному суді ООН?

Про це в подкасті світ не sweet ексклюзивно розповідає Антон Кориневич – посол з особливих доручень в МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ.