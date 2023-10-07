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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Від Толстого до "Ранєток": як Росія століттями колонізувала наші мізки

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 7 жовтня 2023, 18:04

Від початку агресії Росії у 2014-му, а надто — після повномасштабного вторгнення у 2022-му, українці поступово почали відмежовуватися від російської культури — музики, літератури, театру. Зокрема через усвідомлення, що культура й політика (а отже й війна) — речі нероздільні. Це частина наших намагань нарешті позбутися впливу країни-агресорки — як політично, так і ментально.

У цьому, хай трохи й нестандартному, випуску ми розбираємося, що таке взагалі колоніалізм. Дискутуємо, чи може колоніальний вплив одних країн на інші бути хорошим. А ще обговорюємо, як свого часу ми всі стали жертвами російського імперіалізму, коли дивилися "Ранєткі" (так, вам не почулося!)

Новий випуск "світ не sweet" — це наше з культурологинею Маріам Наєм запрошення поміркувати над тим, як ми деколонізуємося на особистому рівні і як країна, чому навчити західну аудиторію сприймати українців не через призму російського контексту так складно, і як маленькі кроки важать у боротьбі з віковічним впливом "великої російської культури".

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Від Толстого до "Ранєток": як Росія століттями колонізувала наші мізки
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13 епізодів
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32 епізоди
Хроніки економіки
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УП. Вголос
31 епізод
(не)Безпечна Країна
25 епізодів
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85 епізодів
Температура - нормальна!
69 епізодів
Чому вони крадуть?
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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У тіні
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До попкорну з Анною Паленчук
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