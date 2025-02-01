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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Словаччина проти Фіцо, а Фіцо – проти України. Що стоїть за протестами в країні

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 1 лютого 2025, 17:06

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо опинився в центрі політичного конфлікту.

"Війна слів" з Україною, візит у Москву до Владіміра Путіна наприкінці минулого року, погрози депортувати з країни українських біженців, натяки про можливий вихід з ЄС – все це вилилось у масштабні протести словаків.

Тоді як опозиція Словаччини намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, той заявляє про підготовку "Майдану" і ледь не прямо звинувачує в цьому Україну. У Києві, здається, вже не намагаються приховати роздратування антиукраїнськими заявами словацького премʼєра.

Що відбувається у Словаччині? Наскільки реальною є відставка Роберта Фіцо та зміна влади в країні? Й чи пройшли українсько-словацькі відносини точку неповернення?

Про це з ведучими подкасту "світ не sweet" говорив Віталій Дячук – аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії та ініціативи Re:Open Ukraine.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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Словаччина проти Фіцо, а Фіцо – проти України. Що стоїть за протестами в країні
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