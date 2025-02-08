Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Україна vs Польща: чому непрості відносини знову дають про себе знати?

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 8 лютого 2025, 13:24

Коли ми говорили з гостею цього подкасту про те, якими непростими є польсько-українські відносини, вона порівняла це з початком терапевтичної сесії для пар. І справді, відносини Києва та Варшави переживають свої злети й падіння; часом загострюються до межі, часом – переживають хвилю піднесення.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українці укотре відкрили для себе сусідню Польщу не просто як сусідню державу, а і як одного з найважливіших стратегічних партнерів та союзників України. Та останнім часом тема подій на Волині (які в Польщі називають Волинською різаниною), ставлення до українських біженців і підтримка України загалом знову виринають у польському дискурсі.

Про те, якими нині є польсько-українські відносини і як на них впливають останні політичні події у Польщі (зокрема й майбутні президентські вибори), у подкасті "світ не sweet" розповідає Олена Бабакова – журналістка, дослідниця міграції, викладачка Університету Вістула у Варшаві.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Реклама:

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

Реклама:
Україна vs Польща: чому непрості відносини знову дають про себе знати?
8 лютого 2025, 13:24 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
ЗСУ переходить на Корпуси, увага на Куп’янськ та напади на ТЦК – головне про війну за тиждень
7 лютого 2025, 17:58 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Мирний план без України, корпуси в ЗСУ та фейкові відрядження чиновників – "УП. Чат"
7 лютого 2025, 12:56 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач
Укрпошта перетвориться на банк. Навіщо це й звідки візьмуться гроші?
4 лютого 2025, 16:30 — Анастасія Дячкіна, Ярослав Вінокуров
Словаччина проти Фіцо, а Фіцо – проти України. Що стоїть за протестами в країні
1 лютого 2025, 17:06 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
УП-2
33 епізоди
УП. Вголос
70 епізодів
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
21 епізод
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
253 епізоди
Хроніки економіки
102 епізоди
Оборонcast
6 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 епізод
(не)Безпечна Країна
57 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів