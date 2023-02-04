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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Євроінтеграція на максималках. Чи наблизив саміт у Києві членство України в ЄС

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 4 лютого 2023, 16:52

Кінець тижня виявився по-справжньому євроінтеграційним для України: в четвер відбулось перше в історії спільне засідання уряду України та Єврокомісії, а в п'ятницю — 24-ий саміт Україна-ЄС, що всупереч порядку відбувся в Києві, а не Брюсселі.

Напередодні цих важливих подій українська влада задекларувала амбітну мету — зробити все, щоб стати членом ЄС за два роки. І це попри те, що спрогнозувати завершення повномасштабної війни навряд чи хтось може, а в ЄС говорять, що Україна ще не виконала наданих їй ще влітку того року семи рекомендацій.

У цьому випуску подкасту "світ не sweet" говоримо про підсумки саміту Україна-ЄС і те, який ще шлях належить подолати Києву для членства в союзі. У цьому нам допомагають керівниця проектів євроінтеграційного напрямку Центру економічного відновлення Юлія Шаіпова та аналітикиня центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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