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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Як Вірменія та Азербайджан наближаються до угоди щодо Карабаху і кому це не сподобається

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 3 червня 2023, 17:23

Вірменія та Азербайджан погоджують умови мирної угоди, яка має покласти край майже тридцятирічному військовому протистоянню за Нагірний Карабах. Єреван готовий визнати Карабах частиною Азербайджану, а Баку мусить пообіцяти гарантувати дотримання прав вірмен, які мешкають у цьому регіоні.

Очікувалося, що побачити угоду можна буде вже на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові 1-2 червня. Однак переговори, які нині ведуться по "західному треку", тобто за активного посередництва представників Франції, Німеччини та ЄС швидше за все триватимуть ще місяці. Адже питань, які слід залагодити, вистачає.

Як виглядатимуть гарантії безпеки для мешканців Карабаху? Що буде з російськими "миротворцями", які перебувають в регіоні, після завершення війни 2020 року? І як це співвідноситься з позицією Вірменії, яка поступово і впевнено віддаляється від впливу Росії? І чи стане це початком вирішення й інших територіальних та етнічних суперечок, який багатьом країнам лишив у спадок розпад СРСР?

Це у новому випуску подкасту "світ не sweet" розбираємося з редактором Європейської правди Юрієм Панченком.

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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