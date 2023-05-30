Історик Ярослав Грицак: "Боротьба за Крим – це боротьба за наше місце в історії"

"Коли ми говоримо про історичну близькість, то ми близькі не тільки з росіянами і поляками, ми дуже сильно близькі і з кримськими татарами. Маємо масу на це свідчень. Зокрема слів, які увійшли з кримськотатарської мови в українську", – каже доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Серед таких слів і ті, що склали назву цього подкасту.

Це новий епізод "Кавуна та тютюна" – програми про те, що об'єднує українців та кримських татар. І в ньому ми обговорюємо з Ярославом Грицаком спільне минуле, теперішнє та майбутнє двох народів.

Говорячи про єдність кримських татар і українців, Грицак пояснює її не тільки існуванням спільного ворога, а й розумінням спільної історії.

"Що ще робить спільними українців і кримських татар? Умовно, ми частини різних цивілізацій – православної і ісламської, – додає Грицак. – Але в кожних з цивілізацій, українці і кримські татари – це найбільш західна їх версія".

Також в цьому епізоді ми говоримо про таке:

– Як в Україні свідомо змінюється образ кримських татар?

– Чому Україна не має нікому доводити історичну українськість Донбасу чи Криму?

– Які міфи про кримських татар є токсичними і що з ними робити?

– Чому важливо створити кримськотатарський університет?

– Як Крим пов'язаний з ідеєю Путіна повернути "велич" Російській імперії?

– І чому боротьба за Крим важлива для України?