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Кавун та тютюн

Історик Ярослав Грицак: "Боротьба за Крим – це боротьба за наше місце в історії"

Алім Алієв, Рустем Халілов — Вівторок, 30 травня 2023, 15:00

"Коли ми говоримо про історичну близькість, то ми близькі не тільки з росіянами і поляками, ми дуже сильно близькі і з кримськими татарами. Маємо масу на це свідчень. Зокрема слів, які увійшли з кримськотатарської мови в українську", – каже доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Серед таких слів і ті, що склали назву цього подкасту.

Це новий епізод "Кавуна та тютюна" – програми про те, що об'єднує українців та кримських татар. І в ньому ми обговорюємо з Ярославом Грицаком спільне минуле, теперішнє та майбутнє двох народів.

Говорячи про єдність кримських татар і українців, Грицак пояснює її не тільки існуванням спільного ворога, а й розумінням спільної історії.

"Що ще робить спільними українців і кримських татар? Умовно, ми частини різних цивілізацій – православної і ісламської, – додає Грицак. – Але в кожних з цивілізацій, українці і кримські татари – це найбільш західна їх версія".

Також в цьому епізоді ми говоримо про таке:

– Як в Україні свідомо змінюється образ кримських татар?

– Чому Україна не має нікому доводити історичну українськість Донбасу чи Криму?

– Які міфи про кримських татар є токсичними і що з ними робити?

– Чому важливо створити кримськотатарський університет?

– Як Крим пов'язаний з ідеєю Путіна повернути "велич" Російській імперії?

– І чому боротьба за Крим важлива для України?

Слухайте подкаст «Кавун та тютюн!» на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

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