Що треба знати про протести в США?

25 травня в США поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда. Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу, а потім Флойд помер в лікарні. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів у США.

У новому епізоді про протести, їх причини та наслідки ми говоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

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Що у подкасті?

Чому в США досить часто виникають ситуації, коли поліція перевищує свої повноваження?

Чому саме загибель Джорджа Флойда викликала такі гучні протести?

Чи є в США сили, які хочуть расової війни?

Чи вдасться Дональд Трамп до застосування армії?

Чи вплине ця ситуація якось на вибори, які досить скоро мають відбутися у США?

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