Що треба знати про протести в США?

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Федір Попадюк
Неділя, 7 червня 2020, 12:56

25 травня в США поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда. Один із поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу, а потім Флойд помер в лікарні. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів у США.

У новому епізоді про протести, їх причини та наслідки ми говоримо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень і доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Що у подкасті?

  • Чому в США досить часто виникають ситуації, коли поліція перевищує свої повноваження?
  • Чому саме загибель Джорджа Флойда викликала такі гучні протести?
  • Чи є в США сили, які хочуть расової війни?
  • Чи вдасться Дональд Трамп до застосування армії?
  • Чи вплине ця ситуація якось на вибори, які досить скоро мають відбутися у США?

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Теми: США
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Подкаст "Кляті питання"

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