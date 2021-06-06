"Регулювання цін – це найпростіше, що можна зробити". Говоримо з економістом про держрегуляцію

Декілька тижнів тому, на засіданні 14 травня Кабінет міністрів вирішив встановити тимчасове державне регулювання цін на пальне. Ще раніше уряд вже запроваджував регулювання ціни на газ для населення.

Як перший, так і другий крок влада пояснила суттєвим зростанням цін та "надзвичайно складною ситуацією з карантинними обмеженнями", через яку українці "не мають можливості заробляти додатковий дохід".

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з віце-президенткою Київської школи економіки з економічної освіти Олесею Верченко про державне регулювання, його потенційні загрози для економіки та альтернативні способи боротьби зі зростанням цін.

Що у подкасті?

Як працює державне регулювання?

Які є форми державного регулювання?

До яких наслідків воно може призвести?

Чому держрегулювання – це просте рішення складних проблем?

І що треба робити, щоб боротися з причинами, а не з наслідками?

Більше епізодів подкасту Кляті питання за посиланням.

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