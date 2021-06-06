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Подкаст "Кляті питання"

"Регулювання цін – це найпростіше, що можна зробити". Говоримо з економістом про держрегуляцію

Федір Попадюк, Анна Хівренко — Неділя, 6 червня 2021, 18:03

Декілька тижнів тому, на засіданні 14 травня Кабінет міністрів вирішив встановити тимчасове державне регулювання цін на пальне. Ще раніше уряд вже запроваджував регулювання ціни на газ для населення. 

Як перший, так і другий крок влада пояснила суттєвим зростанням цін та "надзвичайно складною ситуацією з карантинними обмеженнями", через яку українці "не мають можливості заробляти додатковий дохід". 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з віце-президенткою Київської школи економіки з економічної освіти Олесею Верченко про державне регулювання, його потенційні загрози для економіки та альтернативні способи боротьби зі зростанням цін.

Що у подкасті? 

  • Як працює державне регулювання?
  • Які є форми державного регулювання?
  • До яких наслідків воно може призвести?
  • Чому держрегулювання – це просте рішення складних проблем? 
  • І що треба робити, щоб боротися з причинами, а не з наслідками?

Більше епізодів подкасту Кляті питання за посиланням

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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2 епізоди
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів