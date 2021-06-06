Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop
Подкаст "Кляті питання"

"Регулювання цін – це найпростіше, що можна зробити". Говоримо з економістом про держрегуляцію

Федір Попадюк, Анна Хівренко — Неділя, 6 червня 2021, 18:03

Декілька тижнів тому, на засіданні 14 травня Кабінет міністрів вирішив встановити тимчасове державне регулювання цін на пальне. Ще раніше уряд вже запроваджував регулювання ціни на газ для населення. 

Як перший, так і другий крок влада пояснила суттєвим зростанням цін та "надзвичайно складною ситуацією з карантинними обмеженнями", через яку українці "не мають можливості заробляти додатковий дохід". 

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з віце-президенткою Київської школи економіки з економічної освіти Олесею Верченко про державне регулювання, його потенційні загрози для економіки та альтернативні способи боротьби зі зростанням цін.

Що у подкасті? 

  • Як працює державне регулювання?
  • Які є форми державного регулювання?
  • До яких наслідків воно може призвести?
  • Чому держрегулювання – це просте рішення складних проблем? 
  • І що треба робити, щоб боротися з причинами, а не з наслідками?

Більше епізодів подкасту Кляті питання за посиланням

Слухайте також новий подкаст Української правди та OLX про кібербезпеку Онлайн[за]хист. У першому епізоді ми розповідаємо про те, які види шахрайств бувають у інтернеті та як від них вберегтись: 

powered by lun.ua

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

"Регулювання цін – це найпростіше, що можна зробити". Говоримо з економістом про держрегуляцію
6 червня 2021, 18:03 — Федір Попадюк, Анна Хівренко
Він почав мене бити. А потім пояснив, що я сам винен: Історія про насильство у ЛГБТ-парах
5 червня 2021, 12:38
Боді-позитив: прийняття себе чи нехтування проблемою? Говоримо зі спікеркою боді-позитивного руху Анною Римаренко
4 червня 2021, 08:00 — Наталія Бушковська
Фішинг, клікджекінг та кіберсквотінг: Які види шахрайств існують в інтернеті та як убезпечити себе від них?
2 червня 2021, 13:32 — Федір Попадюк
Уявне і реальне
1 червня 2021, 20:12
Усі подкасти...
Канали
Онлайн[за]хист
1 епізод
Українські 90-ті
2 епізоди
Температура - нормальна!
33 епізоди
Життя бентежне
6 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
53 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Ок і шо?
34 епізоди
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів