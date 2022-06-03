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Подкаст "Кляті питання"

Сєвєродонецьк, РСЗВ від США, Дворніков, який "кудись зник" – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 3 червня 2022, 19:02

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Цього тижня говоримо про наступне:

  • Що зараp відбувається у Сєвєродонецьку?
  • Що відбувається на Херсонському напрямку?
  • Куди зник російський генерал Олександр Дворніков?
  • Чому почали говорити про повторний наступ на Київ?

Слухайте також: 

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
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Подкаст "Кляті питання"
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Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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