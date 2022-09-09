Такого швидкого контрнаступу ЗСУ росіяни не очікували – головне про війну за тиждень
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.
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Цього тижня говоримо про наступне:
01:30 – Як йде контрнаступ на Харківському напрямку?
4:40 – Чим для росіян важливі Ізюм та Куп’янськ?
8:30 – Чому росіяни ослабили харківський напрямок?
9:39 – Як РФ може відповісти на наш контрнаступ?
13:03 – Що відбувається на Південнобузькому напрямку?
15:30 – Що відбувається на інших напрямках?
17:30 – "Нам обережно ставитись до звільнених територій";
20:14 – Які плани були у Росії і як дії ЗСУ їх змінили?
22:46 – обговорюємо аналітичну публікацію від Валерія Залужного;
33:40 – Говоримо про M982 Excalibur та AGM-114 Hellfire;
37:20 – Росія звернулась до КНДР за снарядами. Про що це говорить?
40:30 – Що там Білорусь?
Слухайте також епізод подкасту "(не)Безпечна країна" з представником ГУР Вадимом Скібіцьким:
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Подкаст "Кляті питання"
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